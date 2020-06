Stiri pe aceeasi tema

- ​Producția auto din România a scazut cu 30% între ianuarie și mai dupa ce fabricile au fost închise mai mult de o luna din cauza crizei Covid-19. În luna mai producția s-a apropiat de 30.000 de mașini, aproape la fel cât a fost în martie și aprilie la un loc. Duster…

- Numarul inmatricularilor de motociclete la nivelul Uniunii Europene a inregistrat o scadere de 32,7% in primele patru luni fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 200.000 de unitati, in timp ce piata moto din Romania s-a comprimat cu 17,9%, informeaza, joi, Asociatia Producatorilor si Importatorilor…

- Vanzarile Dacia in Europa, in primele patru luni ale anului, au scazut la 93,258 unitați, un minus de 53% fața de perioada ian-apr 2019, informeaza ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania si ACEA, potrivit Mediafax.Romania ocupa poziția 16 in UE, in topul inmatricularilor…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat, marti, ca inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au scazut cu 78,3% in luna aprilie 2020, comparativ cu luna aprilie 2019. Acesta este cel mai mare declin inregistrat de la debutul publicarii…

- Primele patru luni ale anului 2020 au fost caracterizate de o scadere a vanzarilor de autoturisme in Romania, dupa ce și in luna aprilie piața auto s-a contractat fața de aceeași luna a anului trecut cu 52,6%. Acest declin a fost inregistrat pe piețele auto din intreaga Europa, informeaza Asociația…

- Piata auto din Romania a scazut cu aproape 30%, in primele patru luni din acest an, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), publicate vineri.In acest context, este de retinut faptul ca evolutia din Romania, ca…

- ACAROM: inmatriculari de autoturisme in Romania au scazut la jumatate in aprilie 2020, fața de 2019. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in aprilie 2020 cu -50.28% fata de aprilie 2019, atingand un volum de 4.321 unitati. Astfel, pe primele patru luni din 2020, numarul autoturismelor…

- Vanzarile de autoturisme Dacia in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat in martie un declin de 62,1%, iar cota de piata a producatorului de automobile s-a redus la 2,6%, de la 3,3% in perioada similara din 2019, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de…