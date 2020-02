Stiri pe aceeasi tema

- Industria auto europeana are parte de un debut de an modest in privința inmatricularilor, potrivit datelor publicate marți de Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA). Datele oficiale arata ca inmatricularile au scazut pe Batranul Continent cu 7.4%, la aproape 957.000 de unitați. ACEA…

- Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA) a publicat in aceasta saptamana un amplu raport cu privire la tipurile de motorizari preferate de șoferii din Uniunea Europeana in cursul anului trecut. Tendința remarcata inca de la izbucnirea scandalului Dieslegate se pastreaza, cu o scadere…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat joi ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 1,2% in 2019 comparativ cu 2018, cea mai dinamica piata auto fiind cea din Lituania, unde inmatricularile de autoturisme noi au inregistrat…

- Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA) a publicat raportul cu privire la inmatricularile de mașini noi din luna noiembrie. Astfel, pe piața din Europa constructorii au inmatriculat 1.210.860 de mașini noi, in creștere cu 4.5% comparativ cu luna noiembrie a anului trecut. Dacia ne-a…

- In luna octombrie, inmatricularile pe piața auto din Uniunea Europeana au ajuns la circa 1.21 de milioane de unitați, in creștere cu 8.2% fața de perioada similara din 2018. Conform raportului publicat de Jato, cota de piața a mașinilor echipate cu motoare pe benzina a crescut la 58%, in timp ce cota…