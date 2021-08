Stiri pe aceeasi tema

- Peste 17.500 de autovehicule noi au fost inmatriculate in Romania in luna iulie a acestui an, in crestere cu 20,3% fata de aceeasi perioada din 2020, informeaza Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), care citeaza datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Putin peste 14.000 de autovehicule noi au fost inmatriculate in Romania in luna iunie a acestui an, in crestere cu 18% fata de aceeasi perioada din 2020, informeaza Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), care citeaza datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Multe piete auto din UE au inregistrat creșteri procentuale de doua si chiar trei cifre. De exemplu, piata auto din Spania a avansat cu 177,8%, in timp ce piete precum Franta (46,4%), Italia (43%) si Germania (37,2%), au inregistrat si ele avansuri semnificative fața de luna mai a anului trecut.In schimb,…

- Peste 10.190 de autovehicule noi au fost inmatriculate in Romania in decursul lunii mai din acest an, in crestere cu 18,7% fata de aceeasi perioada din 2020, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor…

- Inmatricularile de autoturisme au crescut in aprilie cu 58,2% fața de luna similara a anului trecut, potrivit Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Potrivit unui comunicat al APIA, in aprilie 2021 au fost inmatriculate 6.747 autoturisme, numar cu 58,2% mai mare…