Stiri pe aceeasi tema

- Productia nationala de autoturisme a ajuns, in primele 11 luni ale anului, la 379.952 de unitati, in scadere cu 6,12% fata de aceeasi perioada din 2020, cand numarul unitatilor produse a fost de 404.699, arata datele publicate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).

- Productia nationala de autoturisme a ajuns, in primele 11 luni ale anului, la 379.952 de unitati, in scadere cu 6,12% fata de aceeasi perioada din 2020, cand numarul unitatilor produse a fost de 404.699, arata datele publicate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). La…

- Potrivit datelor furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), in luna noiembrie producția auto naționala a fost de 46.773 de mașini, in scadere cu 3% comparativ cu aceeași luna din 2020. In a 11-a luna din an, uzina Dacia de la Mioveni a produs 25.880 de unitați, cu 9.6%…

- ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania) a facute publice in aceasta saptamana statisticile legate de inmatricularile de autoturisme noi in tara noastra pentru luna noiembrie si pentru primele 11 luni din 2021.

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut cu 0,93%, in primele 11 luni ale anului in curs, comparativ cu datele din 2020, insa la nivelul lunii noiembrie diminuarea a fost de peste 13%, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate…

- Scadere dramatica a inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana in luna octombrie 2021. In luna octombrie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -30.3% fata de octombrie 2020, atingandu-se un nivel de 665.001 unitati. Pe primele zece luni din 2021: –…

- Romania a produs, in primele zece luni ale anului, 333.179 de autoturisme, in scadere cu 6,54% fața de aceaași perioada a anului trecut, informeaza Asociația Constructorilor de Automobile din Romania. Productia de autoturisme in Romania a ajuns la un volum de 333.179 de unitati, in primele zece luni…

- Romania se situeaza pe poziția 14 in UE, cu un volum de 88.262 autoturisme noi inmatriculate in primele noua luni ale anului, inregistrand o creștere de 4,3% comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2020, anunța ACAROM - Asociația Constructorilor de Automobile din Romania și ACEA. In luna…