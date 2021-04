Înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor ar putea avea loc într-o singură zi - proiect de lege Un proiect de lege depus la Parlament ar putea simplifica birocrația când vine vorba de înmatricularea și înregistrarea automobilelor. Inițiativa legislativa propune ca înmatricularea si înregistrarea vehiculelor sa aiba loc într-o singura zi si într-un singur loc.



Actul normativ a fost inițiat de doi deputați UDMR și daca va fi adoptata de catre Parlament ar putea intra în vigoare de la începutul anului 2022.



