Inlocuitorul generalului Soleimani anunta ca obiectivul sau este alungarea SUA din regiune Noul comandant al Fortei Quds, unitatea speciala a Gardienilor Revolutiei insarcinata cu operatiunile externe, a anuntat ca obiectivul sau este de a alunga SUA din regiune dupa ce generalul Qassem Soleimani a fost ucis intr-un atac american la Bagdad.



"Promitem sa continuam calea martirului Soleimani cu aceeasi forta si singura compensatie pentru noi ar fi inlaturarea Americii din regiune", a declarat Esmail Qaani inaintea funeraliilor lui Soleimani, organizate luni la Teheran, transmite Reuters.



