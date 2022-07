Înlocuitorul cafelei este excelent pentru digestie, arsuri la stomac, detoxifierea ficatului și slăbit Inainte de ’89, cand cafeaua autentica era un lux, romanii foloseau cicoarea ca inlocuitor. Hulita dupa anii revoluției, cafeaua de cicoare atrage astazi tot mai mult atenția, mai ales a celor care vor sa adopte un regim de viața sanatos. Cafeaua de cicoare se obține din pulberea de radacina prajita.... The post Inlocuitorul cafelei este excelent pentru digestie, arsuri la stomac, detoxifierea ficatului și slabit appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

