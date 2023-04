Inlocuirea titularizarii cu licentierea in profesie si ore de la 8 la 17 in toate scolile, printre amendamentele USR la Legile Educatiei

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, va participa miercuri, de la ora 10,00, in plenul Senatului, la dezbaterea Ora Guvernului, ca urmare a invitatiei adresate la propunerea grupului senatorial USR.Liderul grupului USR din Senat, Radu Mihail, a afirmat ca ministrul Deca trebuie sa explice de ce proiectele…

- Premierul Nicolae Ciuca a bifat deja un punct de pe lista precampaniei electorale: Guvernul a validat proiectele noilor legi ale Educației, iar acestea vor ajunge in Parlament, pentru a fi dezbatute. Acolo, urmeaza precampanie sau campanie – depinde cat de mult se amana dezbaterea – a partidelor politice,…

- Legile Educației au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a Guvernului. Daca vor fi aprobate de Executiv, acestea vor fi trimise spre dezbatere in Parlament. Legile Educatiei sunt in dezbatere publica din 27 februarie. Acestea erau programate pentru a fi dezbatute in sedinta din 23 martie…

- Legile Educației fac parte din pachetul de reforme propuse de PNL inca de la inceputul perioadei de guvernare. Dupa avizarea și aprobarea lor in Guvern, proiectele de lege vor ajunge in Parlament, unde vor fi dezbatute și completate, dupa caz.

- Senatorii au adoptat proiectul de lege privind permiterea reclamelor la TV pentru jocurile de noroc intre 23.00 – 06.00. Inițiatorul legii nu a fost de acord cu amendamentele introduse de colegii de la PNL, care au schimbat radical proiectul inițial.Interzicerea reclamelor la jocurile de noroc și casele…

- Sindicatele din educație au anunțat proteste incepand din martie. Ele ar putea culmina cu o greva generala in luna mai, daca Guvernul continua sa ignore situațiile cu care se confrunta cadrele didactice. Legile Educației vor incerca sa rezolve o parte din probleme sistemului. Angajații din invațamant…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus miercuri, la Parlament, referindu-se la retragerea atributiilor secretarului de stat Florin Lixandru, ca ministrul Ligia Deca a facut acest lucru pentru ca are pareri diferite despre legile Educației. Intrebat la Parlament despre Ligiei Deca de a-I suspenda atributiile…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a anuntat, luni, ca proiectele legilor Educatiei au fost aprobate de conducerea partidului si urmeaza ca in aceasta saptamana sa aiba loc o intalnire a coalitiei de guvernare pentru a se stabili calendarul adoptarii lor, in conditiile in care trebuie finalizate…