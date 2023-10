Stiri pe aceeasi tema

- „Grupul consilierilor PNL a identificat solutia pentru deblocarea situatiei referitoare la acordarea subventiei la apa calda si caldura incepand cu data de 15 octombrie. In acest sens, suma datorata de Primaria Ploiesti pentru plata facturii care reprezinta subventia acordata populatiei pentru luna…

- Peste un milion de bucuresteni risca sa ramana fara apa calda și caldura in aceasta iarna, pentru ca Termoenergetica, compania Primariei Generale, nu și-a platit datoriile de aproape un miliard de lei catre ELCEN, principalul producator de energie termica

- Salajul se afla sub avertizare de canicula, pe alocuri fiind posibile temperaturi de 34 – 38 de grade Celsius, mai ales in zonele joase. Caldura din ultimele zile a afectat sute de salajeni, mulți ajungand la medic, inclusiv la Unitatea de Primiri Urgențe. Autoritațile sanitare ii indeamna pe salajeni…

- Bucureștiul ar putea ramane fara apa calda si caldura in aceasta iarna dupa ce distribuitorul Termoenergetica a anunțat ca are datorii de aproape un miliard de lei catre producatorul de agent termic, ELCEN.

- Continentul sud-american se topește in mijlocul iernii. Mai multe țari se confrunta cu temperaturi extrem de ridicate pentru aceasta perioada a anului. Schimbarile climatice și El Nino alimenteaza valurile de caldura, transmite CNN.

- Temperaturile deosebit de ridicate pe care trebuie sa le induram in aceste zile sunt aduse in Romania de anticiclonul Circe care a lovit vestul Europei. Joi și vineri, in țara noastra, maximele vor depași 40 grade Celsius, au anunțat meteorologii.

- (P) De ce sa optezi pentru o pompa de caldura aer-apa Energy Save in locul sistemelor tradiționale de incalzire? In contextul creșterii preocuparii pentru protecția mediului și a eficienței energetice, pompele de caldura Energy Save – Suedia devin o opțiune tot mai populara pentru incalzirea locuințelor.…

- In contextul creșterii preocuparii pentru protecția mediului și a eficienței energetice, pompele de caldura Energy Save – Suedia devin o opțiune tot mai populara pentru incalzirea locuințelor. Aceste echipamente inovatoare reprezinta o alternativa sustenabila la sistemele tradiționale de incalzire…