- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a transmis, luni, Uniunii Europene ca sanctiunile actualele si cele care ar putea fi impuse pe viitor impotriva Rusiei ar putea crea unul dintre cele mai puternice socuri ale aprovizionarii de petrol, si ca ar fi aproape imposibila inlocuirea petrolului…

- Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de luni in crestere cu peste 7%, cotatia titeiului Brent, de referinta la nivel global, urcand la peste 115 dolari pe baril, in conditiile in care tarile Uniunii Europene nu au fost de acord cu privire la posibilitatea de a se alatura Statelor Unite intr-un…

- Kremlinul a declarat luni ca discutiile de pace dintre Moscova si Kiev nu au produs deocamdata niciun progres major, si a cerut statelor care pot exercita o influenta asupra Ucrainei sa recurga la ea pentru a determina Kievul sa adopte o pozitie mai constructiva la negocieri, transmite Reuters. Vorbind…

- Guvernele tarilor membre ale Uniunii Europene vor analiza un posibil embargou asupra petrolului rusesc, in contextul in care liderii europeni se vor intalni saptamana aceasta cu presedintele american Joe Biden pentru o serie de summituri concepute sa intareasca raspunsul Occidentului la invazia Rusiei.

- Guvernele Uniunii Europene vor analiza posibilitatea impunerii unui embargo petrolier Rusiei din cauza invaziei in Ucraina, in cadrul reuniunii din aceasta saptamana cu președintele american Joe Biden, intr-o serie de summituri menite sa intareasca raspunsul Occidentului fața de politica Moscovei.

- SUA iau in calcul oprirea importurilor de țiței din Rusia ca sancțiune pentru invazia neprovocata comandata de Vladimir Putin in Ucraina. Efectele unei astfel de decizii s-ar putea simți dincolo de granițele Rusiei. Rusia a avertizat luni despre „consecințele catastrofale” pentru piața globala a implementarii…

- Florin Citu, a subliniat joi, 24 februarie, ca Rusia trebuie sa suporte consecintele agresiunii impotriva Ucrainei si a spus ca Ministerul Finantelor trebuie sa faca o analiza in detaliu a tuturor companiilor cu actionariat rusesc, pentru a vedea daca sunt unele aflate pe lista de sanctiuni a Uniunii…

- Presedintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko, a anuntat vineri intr-un discurs televizat – de cateva ore – adresat natunii, ca tara sa va merge la razboi, daca aliata sa Rusia este atacata, si se angajeaza sa primeasca ”sute de mii” de militari rusi in cazul unui conflict armat, relateaza AFP, conform…