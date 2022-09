Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de reprezentanți ai comunitații azere din Moldova și ai Congresului Azerilor din Moldova (CAM) s-au adunat, seara trecuta, pe tribunele stadionului Zimbru din Chișinau pentru a-i susține pe sportivii moldoveni in returul Ligii Europa dintre clubul de fotbal Sheriff din Tiraspol și Pyunik…

- Ratele de dobanda la creditele si depozitele overnight se majoreaza pana la 23,50% si, respectiv, 19,50% anual. O hotarare in acest sens a fost aprobata de catre Comitetul executiv al Bancii Nationale a Moldovei. De asemenea, s-a decis majorarea ratei de baza aplicata la principalele operatiuni de politica…

- Comitetul de Etica al FMF a examinat in aceasta saptamana dosarele aflate pe rol cu referire la incalcarea art.59 al Codului Disciplinar FMF și a stabilit ca FC DINAMO-AUTO este responsabil de implicare in activitați ilegale de manipulare a meciurilor de fotbal.

- In direct la GSP LIVE, Valeriu Iftime a vorbit despre fostul antrenor al echipei sale, Marius Croitoru. Finanțatorul de la FC Botoșani l-a ințepat pe actual antrenor de la FCU Craiova, declarand ca nu doar el are merite in transferurile realizate de echipa moldava. VIDEO Valeriu Iftime nu-l menajeaza…

- Final incendiar de sezon in Liga de Baschet din Moldova. Cei mai buni jucatori au evoluat in meciul All-Star, fiind selectați in doua echipe.Astfel, formația Vestului a invins-o pe cea a Estului cu 119-110, intr-o partida in care s-a desprins pe tabela de marcaj in al treilea sfert.

- Igor Dodon, fostul președinte al R. Moldova, a contestat la Judecatoria Chișinau procesul verbal prin care a fost amendat cu 9.000 de lei pentru ca a ignorat prevederile legale și a purtat panglica bicolora negru-oranj la manifestațiile organizate de 9 mai in centrul Capitalei. Potrivit informațiilor…

- Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal a stabilit data startului Campionatului R. Moldova la fotbal, ediția 2022/23: Astfel, noul sezon fotbalistic in Moldova va demara la 30 iulie, cu un meci din ”Super Liga”, fosta Divizia Naționala. Startul sezonului 2022/23, pe divizii valorice:…

- Adrian Nastase, 71 de ani, deplange soarta fotbalului romanesc, in general, și a lui Dinamo, in particular! Fostul premier nu și-a ascuns niciodata simpatiile alb-roșii, iar acum a recunoscut din nou public ca este un vechi simpatizant al „cainilor roșii", ajunși in liga secunda. ...