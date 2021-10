Stiri pe aceeasi tema

- Asasinarea parlamentarului David Amess, vineri, in timpul unei intalniri cu votanții sai, la o biserica, a fost declarata „atac terorist” de autoritațile britanice, relateaza Digi24 . Amess, in varsta de 69 de ani, care facea parte din Partidul Conservator al prim-ministrului Boris Johnson, a fost…

- Parlamentarul conservator David Amess a murit dupa ce a fost înjunghiat de mai multe ori, într-o biserica, de catre un barbat care a fost arestat ulterior, iar poliția ia în calcul un atentat terorist, potrivit Reuters.Un tânar de 25 de ani a fost arestat la fața locului…

- Parlamentarul conservator David Amess a murit dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori intr-o biserica de un barbat care a fost arestat ulterior, informeaza Hotnews . Un parlamentar britanic din Partidul Conservator al prim-ministrului Boris Johnson a fost injunghiat vineri intr-o biserica de un barbat,…

- Un parlamentar membru in Partidul Conservator britanic al premierului Boris Johnson a fost injunghiat vineri de mai multe ori in timpul unei intalniri cu reprezentanti locali, in circumscriptia sa intr-o biserica. Deputatul David Amess, care reprezinta in Camera Comunelor circumscriptia Southend West…

- Un parlamentar membru in Partidul Conservator britanic al premierului Boris Johnson a fost injunghiat vineri de mai multe ori in timpul unei intalniri cu reprezentanti locali, in circumscriptia sa intr-o biserica. Deputatul David Amess, care reprezinta in Camera Comunelor circumscriptia Southend West…

- Un parlamentar membru in Partidul Conservator britanic al premierului Boris Johnson a fost injunghiat vineri de mai multe ori in timpul unei intalniri cu reprezentanti locali in circumscriptia sa, informeaza Agerpres . Deputatul David Amess, care reprezinta in Camera Comunelor circumscriptia Southend…

- Un parlamentar membru in Partidul Conservator britanic al premierului Boris Johnson a fost injunghiat vineri de mai multe ori in timpul unei intalniri cu reprezentanti locali in circumscriptia sa, relateaza postul Sky News, citat de Reuters și Agerpres. Deputatul David Amess, care reprezinta in Camera…