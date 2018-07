Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care si-a omorat fratele mai mare cu mai multe lovituri de cutit a fost condamnat la opt ani de inchisoare printr-o decizie definitiva a Curtii de Apel Ploiesti. In prima instanta, criminalul primise o pedeapsa cu un an si patru luni mai mica.

- Acun Ilicali, creatorul formatului Exatlon si prezentatorul editiei turce, a anuntat miercuri, cu lacrimi in ochi, decesul unuia dintre cameramanii turci care lucrau pentru el, scrie kanald.ro. Alper Baycin, in varsta de 24 de ani, a fost atacat de doi indivizi care au vrut sa ii fure geanta…

- Un tanar din Iasi a fost injunghiat in inima, la discoteca. Baiatul de 23 de ani a fost ucis cu sange rece de un alt tanar, deranjat de prezenta acestuia la distractie. Cei doi se aflau intr-o discoteca din localitatea Gura Bohotin. “Barbatul de 23 de ani a fost injunghiat cu un cutit in zona precordiala.…

- Tambalau incredibil in noaptea de 26 spre 27 mai pe ulitele micutului sat Gadalin din comuna Jucu! Doua „perechi” de tineri s-au certat si batut intr-un bar din localitate, dupa care unul dintre combatanti, un prahovean in varsta de 27 de ani, a dat fuga la domiciliul colegului sau de munca si a luat…

- Minorul care și-a injunghiat, marți, mortal bunica va fi supus unei expertize psihiatrice. Baiatul de 9 ani ar suferi de tulburari de comportament, iar specialiștii trebuie sa stabileasca ce a declanșat reacția lui violenta.

- Un barbat de 30 de ani a ajuns, duminica dupa amiaza, in stare grava, la Spitalul de Urgenta Bistrita Nasaud, dupa ce a fost injunghiat cu un cutit, in zona inimii, de iubitul fostei sotii, potrivit Romania TV.Intre cei doi a izbucnit un conflict dupa ce tatal natural al copilului l a adus pe acesta…

- Politistii din Buzau au deschis un dosar penal dupa ce fratele fostului sef al Politiei Romane, Bogdan Despescu, s-a spanzurat, trupul neinsufletit fiind gasit de familie, in casa din Nehoiu. Barbatul s-a spanzurat in propria casa din Nehoiu, in noaptea de sambata spre duminica, fiind gasit de sotie.…