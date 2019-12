Iniţierea în utilizarea calculatorului pentru seniori Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman“ organizeaza, in perioada 2-10 decembrie 2019, cursul de „Inițiere in utilizarea calculatorului pentru seniori“. Cursul se adreseaza persoanelor adulte, cu varsta peste 60 de ani, și consta in familiarizarea tuturor participanților cu privire la modul de funcționare al calculatorului, in direcția organizarii și editarii documentelor, imaginilor, dar și pentru folosirea internetului și a metodelor moderne de comunicare (Facebook, E-mail, Skype – la cerere). Intalnirile se vor desfașura in zilele lucratoare (luni-vineri), incepand cu ora 9.00, la Secția… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

