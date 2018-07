Stiri pe aceeasi tema

- ​Comisia parlamentara de cod administrativ, condusa de deputatul PSD Marcel Ciolacu, a adoptat luni articolul din proiectul PSD prin care prefecții și subprefecții nu mai sunt inalți funcționari publici și devin demnitari publici, intenție anunțata deja de ministrul Dezvoltarii, Paul Stanescu. Propunerea…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul deputatului Catalin Radulescu prin care conflictul de interese si incompatibilitatile se prescriu in 3 ani. Legea a fost adoptata cu 196 de voturi ”pentru”, 59 de voturi ”impotriva” si 4 abtineri. In luna…

- Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice se afla pe ordinea de zi de miercuri de la Senat. Proiectul prevede ca functionarii publici care au locul de munca in localitatile din Rezervatia Biosferei…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, modificarea Legii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) potrivit careia faptele savarsite de persoanele aflate in functii si demnitati publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu dupa trei ani de la…

- Initiativa a fost semnata de zeci de parlamentari PSD si a plecat spre Camera Deputatilor acolo unde va primi votul final. Potrivit noului proiect, Legea nr. 161/2003 va suferi multiple modificari, la art. 91 fiind introdus un nou alineat care prevede ca „starea de incompatibilitate dureaza pana la…

- Senatul a adoptat, in procedura de urgenta, un proiect care modifica Legea privind regimul liberei circulatii a romanilor in strainatate, potrivit acestuia persoanele cu varste peste 25 de ani urmand sa aiba pasapoarte valabile pe o perioada de 10 ani. Initiativa legislativa care apartine…

- Initiativa legislativa care apartine Executivului prevede extinderea termenelor de la valabilitate a pasapoartelor de la 5 la 10 ani, pentru cetatenii care au implinit varsta de 25 de ani si de la 3 la 5 ani pentru persoanele intre 12 si 25 de ani. Scopul principal al proiectului de lege este…

