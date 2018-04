Stiri pe aceeasi tema

- Concluziile unui sondaj internațional comandat de Vodafone și derulat in 15 țari unde grupul este prezent arata ca, dintre toți participanții, tinerii din Romania intre 18 și 24 de ani sunt cei mai increzatori in perspectiva de a avea o cariera in domenii digitale.

- Intre 50 si 70 de pacienți s-au prezentat, in fiecare zi, saptamana trecuta, la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara pentru a fi consultați, mai mulți fața de aceeași perioada a anului trecut. Asta și din cauza ca tot apar cazuri de gripa, iar oamenii, la…

- Politistii locali suceveni au demarat recent o campanie de informare, in toate cartierele municipiului resedinta de judet, prin intermediul asociatiilor de proprietari, din dorinta de a fi mai aproape de cetateni, care sa apeleze la serviciile lor atunci cand au nevoie.„In principal, ne dorim ...

- Presedintele tarii, Igor Dodon, premierul Pavel Filip si liderul democratilor Vlad Plahotniuc sunt persoanele, care in ultimii doi ani au facut cele mai multe lucruri concrete pentru Republica Moldova.

- Iarna l-a luat prin surprindere pe soferul unui microbuz care se indrepta azi-noapte spre Chisinau si care a fost la un pas de tragedie pentru ca nu a adaptat viteza la conditiile de drum. Pe DE 581, pe raza localitatii Cretesti, in judetul vaslui, masina in care se aflau 11 persoane, s-a rasturnat…

- Sfarșit tragic pentru un locuitor din capitala. Acesta a fost gasit spanzurat de o țeava din fața casei in care locuia. Grozavia a avut loc azi noapte in comuna Bubuieci din municipiul Chișinau.

- Doi barbati specializati in trafic de migranti au fost prinsi ila sfarsitul saptamanii trecute la Timisoara. In total, pe parcursul timpului, cei doi cetateni de origine irakiana au ajutat zeci de persoane sa treaca ilegal granita in Romania. Oamenii legii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei…