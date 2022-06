Iniţiativă legislativă care vizează modificarea Codului Muncii Initiativa legislativa care vizeaza modificarea Codului Muncii Foto arhiva- Agerpres Ministrul muncii, Marius Budai, a depus la Parlament o initiativa legislativa care vizeaza modificarea Codului Muncii. Proiectul vine cu o serie de noutati care vizeaza toti angajatii, inclusiv în privinta concediilor si a salarizarii. Potrivit proiectului de lege, angajatorul trebuie sa ofere informații despre durata programului de munca exprimata în ore pe zi și pe saptamâna, condițiile de efectuare și de compensare a orelor suplimentare, precum și date despre salariul de… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca reaminteste angajatorilor ca pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referința (ISR) al asigurarilor pentru șomaj și stimularii ocuparii forței de munca (valoarea ISR, actualizata in 2022, este de…

- Angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta (ISR) al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, daca angajeaza elevi si studenti pe perioada vacantelor, a anuntat joi Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei…

- In cazul intentarii procedurii de insolvabilitate a unitații, contractul colectiv de munca, incheiat anterior declanșarii acestei proceduri, va continua sa produca efecte pe intreaga perioada de valabilitate a contractului. Modificarea, completarea sau incheierea unui nou contract colectiv de munca…

- Perioada de proba pentru toate categoriile de angajați ar putea fi extinsa de la trei la șase luni, iar salariații care nu vor susține evaluarile interne vor fi disponibilizați. Sunt unele dintre prevederile propuse de majoritatea parlamentara pentru modificarea Codului Muncii.

- Se introduce o perioada de adaptare pentru creșa: Parinții vor putea sa le fie alaturi celor mici timp de zece zile pentru a se acomoda Dupa inscrierea la creșa, parintele va putea sa ii fie alaturi copilului pentru o perioada de acomodare de zece zile lucratoare, pentru ca cel mic sa se adapteze la…

- Guvern: proiect de lege care asigura egalitatea de sanse la locul de munca Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de mâine un proiect de lege care asigura egalitatea de sanse la locul de munca pentru…

- Violeta Stoica O veste buna pentru persoanele fizice autorizate! Dupa votul din Senat, și Camera Deputaților a adoptat, marți, 5 aprilie, cu 268 de voturi pentru și 11 abțineri, un proiect de lege inițiat de parlamentari ai USR, prin care perioada in care persoanele fizice autorizate (PFA) desfașoara…

- In perioada 10-16.03.2022 ITM Cluj a desfașurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, controale la un numar de 53 de angajatori din județul Cluj, care desfașoara activitați in stațiile de distribuție a carburanților auto. Au fost aplicate amenzi in cuantum total de 212.100 lei și…