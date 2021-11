Inițiativă: Lanţul de cinematografe care va vinde popcorn şi în afara sălilor de cinema AMC Entertainment Holdings Inc., cel mai mare lant de cinematografe din lume, a decis sa isi extinda afacerile din domeniul popcorn-ului, intr-un moment in care consumatorii sunt reticenti sa revina la cinematografe din cauza pandemiei, potrivit Bloomberg. Intr-un comunicat de presa, AMC a precizat ca, pana la finele lui 2022, intentioneaza sa detina o retea de 15 magazine de retail care vor vinde popcorn. Alte locatii ar urma sa fie deschise in 2023 si ulterior. Meniul va consta din popcorn, dulciuri si produse alimentare vandute in salile de cinema. De asemenea, incepand de la finele lui 2022,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk i-a intrebat sambata pe cei 62,5 milioane de urmaritori ai sai de pe Twitter daca ar trebui sa-și vanda 10 la suta din acțiunile pe care le deține la compania Tesla, miliardarul in varsta de 50 de ani asigurandu-i ca va tine cont de parerea lor, informeaza Reuters , citata de Digi 24 . „In…

- Constructorul auto Tesla a atins luni capitalizarea de o mie de miliarde de dolari, dupa ce acțiunile sale au crescut cu 13% pe bursa, scrie Reuters.Titlurile au urcat dupa ce compania de inchiriere de mașini Hertz a anunțat ca va face o comanda de 100.000 de automobile Tesla pana la finalul anului…

- Bogații Americii s-au imbogațit inclusiv pe perioada pandemiei de Covid-19. Doar 1% dintre cei mai instariți americani au caștigat peste 6.500 miliarde de dolari, de la inceputul “Erei Coronavirus”. Cei mai bogati 10% dintre americani detin 89% din toate actiunile burselor din Statele Unite ale Americii,…

- Licitațiile de arta contemporana au revenit la un nivel record in ultimul an, stimulate de vanzarile online și de sosirea NFT-urilor (non-fungible token), certificate de autenticitate asociate unui obiect virtual (imagine, videoclip, mesaj pe Twitter, etc), care au devenit locomotiva acestei piețe.…

- John si Jenny Paulson divorteaza dupa 20 de ani de casnicie, decizie care va remodela una dintre cele mai mari averi din Statele Unite, relateaza Bloomberg, citat de Observatornews . Sotul detine o avere neta de 4,8 miliarde de dolari Anterior, The New York Post a raportat ca John si Jenny Paulson nu…

- Ungaria vrea sa ofere o serie de bonduri in dolari si euro pentru a-si consolida bugetul, deoarece se confrunta cu o potentiala intarziere in accesarea fondurilor europene, informeaza Bloomberg.

- Piata totala a transferurilor in fotbal s-a ridicat la 48,5 miliarde de dolari (41,1 miliarde de euro) intre 2011 si 2020 (FIFA), potrivit unui raport al FIFA, publicat luni, care mentioneaza si importanta sporita a agentilor, transmite AFP, citat de agerpres. Potrivit datelor analizate pentru perioada…

- Piața criptomonedelor a continuat o tendința puternica de urcare la inceputul lunii august, cu capitalizarea totala a pieței aproape de 2 trilioane de dolari. Potrivit datelor de la agregatorul de date criptografice CoinGecko, plafonul total al pieței criptografice a depașit luni 1,9 trilioane…