- O propunere extrem de tentanta pentru foarte tinerii regizori vine din partea Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad. Instituția teatrala aradeana ofera absolvenților șansa de a debuta pe o scena profesionista.

- Oamenii au lasat un pachet atarnat de clanța ușii. „Mulțumim pentru ințelegere! Facem tot posibilul pentru a finaliza renovarile, cat mai curand posibil. Speram ca va veți bucura de dulciuri. Apartament 26 :). Conține alune”, au transmis cei doi, vecinilor".

- O experienta personala a determinat o tanara sa infiinteze cursuri de prim ajutor pentru copii. Loredana Neghina era acasa cu fetita si i s-a facut rau. Nu a lesinat, dar acest lucru a pus-o pe ganduri. Stia copilul cum sa reactioneze?

- Ideea clujeanului este crearea unui numar de telefon special unde oricine poate sesiza, printr-un sms, mașinile care emit foarte mult fum în trafic, prin transmiterea numarului de înmatriculare. Odata ce se strânge un…

- Pentru a stimula vaccinarea in zona rurala, Comuna Ciugud a lansat, marți, 4 mai, campania „Vaccinare la poarta ta!”. Orice persoana, cu varsta peste 18 ani, se poate programa online, telefonic sau prin sms pentru a fi imunizata. In perioada 14 – 16 mai 2021, echipe medicale mobile vor merge in fiecare…

- Mai multi lucratori din domeniul HoReCa si organizatori de evenimente din municipiul Sfantu Gheorghe au initiat un protest inedit impotriva restrictiilor impuse de autoritati pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, sub genericul „Casatoreste-te intr-un supermarket”. Acestia au inscenat o nunta…

- Deputații PSRM au inregistrat in Parlament o inițiativa legislativa prin care se propune ca veteranii de razboi sa primeasca o suma baneasca de la stat, daca nu vor avea posibilitate sa se deplaseze la sanatoriu. Legislația in vigoare prevede ca, veteranii de razboi beneficiaza o data la trei ani de…

- Proiectul de lege a fost inițiat de deputații USR-PLUS, Oana Țoiu și Radu Molnar. In motivare se arata ca scopul acestei decizii este incurajarea vaccinarii.Inițiativa modifica Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei. Potrivit proiectului de lege, persoanele…