Stiri pe aceeasi tema

- Belgianul Romelu Lukaku a declarat ca s-a gandit sa il viziteze pe Christian Eriksen la spital, insa a ajuns la concluzia ca danezul trebuie in primul rand sa fie cu familia in aceste momente. Lukaku considera ca ar fi bine ca fotbalistii sa urmeze cursuri de prim ajutor, potrivit news.ro. Intrebat…

- Gratie cunoscutului activist Valeriu Nicolae, 22 de copii saraci din comuna argeseana Leresti au trait duminica 13 iunie o experienta unica in viata, asistand pe Arena Nationala din Capitala la meciul Austria-Macedonia.

- In prezent, dosarul pentru primirea alocației se depune la Agenția pentru Plați și Inspecție Sociala, iar nașterea copilului este declarata la primarie. Potrivit inițiativei legislative, Ministerul Muncii trebuie sa reglementeze acordarea alocației pentru copii, in 60 de zile de la intrarea in vigoare…

- BERBECVeti avea parte de o experienta inedita. Asta va va face sa intelegeti ca viitorul trebuie planuit mai bine. Nu lasati lucrurile la voia intamplarii. TAUR O decizie luata mai demult va da batai de cap. Sunteti mai aproape de raspuns decat credeti.

- Ministrului Sanatații, Ioana Mihaila, a fost, vineri, la Spitalul de copii Louis Țurcanu, din Timișoara, unde preconizeaza ca se vor termina lucrarile la noul corp de cladire pana la finalul acestui an. Ioana Mihaila a fost la Spitalul de copii Louis Țurcanu impreuna cu primarul Timișoarei,…

- FOTO| Zeci de persoane din județul Alba, ajutate de oameni cu suflet mare. Familii cu copii, oameni batrani și ai nimanui sau parinți bolnavi au primit o mana de ajutor Zeci de familii au fost ajutate de catre oameni cu suflet mare, astfel peste 150 de familii din intreg județul Alba, atat familii cu…

- Mai multi lucratori din domeniul HoReCa si organizatori de evenimente din municipiul Sfantu Gheorghe au initiat un protest inedit impotriva restrictiilor impuse de autoritati pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, sub genericul „Casatoreste-te intr-un supermarket”. Acestia au inscenat o nunta…

- Pandemia de coronavirus a ingreunat accesul la alimente, in special pentru batrani și persoanele din categoriile vulnerabile. Pentru a ușura viața acestor oameni, echipa Partidului „Șor” a decis sa extinda rețeaua de magazine sociale mobile „Merișor”, lansata la inițiativa lui Ilan Șor, și in raionul…