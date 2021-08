Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca mișcarea inseamna sanatate și dorim sa promovam in comunitatea noastra acest stil de viața va invitam in fiecare duminica, de la ora 10:00,pe ritmuri de muzica, la ore gratuite de aerobic, in compania instructorului Marco Becker, in curtea Caminului Cultural Remetea Mare. Acesta este mesajul…

- Oamenii au lasat un pachet atarnat de clanța ușii. „Mulțumim pentru ințelegere! Facem tot posibilul pentru a finaliza renovarile, cat mai curand posibil. Speram ca va veți bucura de dulciuri. Apartament 26 :). Conține alune”, au transmis cei doi, vecinilor".

- NASA va trimite doua misiuni pe Venus pana in 2030. Agenția a primit finantare din partea guvernului american de 500 de milioane de dolari. Banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea fiecareia dintre cele doua misiuni, numite DAVINCI + si VERITAS. Conform BBC, scopul misiunilor este de a descoperi compozitia…

- Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii, a anuntat ca Romania asteapta cu nerabdare ca Agentia Europeana a Mediacamentului sa aprobe vaccinarea anti-COVID a copiilor intre 12 si 15 ani, eveniment care ar putea avea loc vineri, 28 mai. "Asteptam cu nerabdare decizia EMA (Agentia Europeana a Medicamentului).…

- "Lotul 2 al Autostrazii A0 este inceput anul trecut. Lotul 1 are autorizatie doar din februarie. Principala problema este accesul la sursele de materiale, acele balastiere. Sunt niste avize care inca asteapta alte autoritati ale statului. (...) Speram sa se rezolve in zile, poate maximum saptamani,…

- Ioana Mogoș, studenta la o universitate din Herzliya, districtul Tel Aviv, a povestit pentru Libertatea ce inseamna sa traiești intr-o țara in razboi, cu alerte de racheta de cateva ori pe zi. Caminul ei are buncare antiaeriene pe fiecare palier unde deja s-a adapostit de șase ori in ultimele doua zile,…

- Primarul municipiului, Calin Bibart, a prezentat, vineri, cum arata bufnitele false ce vor fi puse in copaci, declarand ca metoda a dat roade in alte locuri din lume.“Experimentam ”metoda bufnita” ca sa scapam de ciori. Incercam metode de alungare a acestora cu ajutorul bufnitelor simulate, bufnita…

- Unitatea Suport Medical COVID-19 amenajata in curtea Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) din Targu Mures, care functioneaza ca sectie exterioara a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU), a fost inchisa temporar pentru dezinfectie, dupa aparitia unor infectii nosocomiale,…