Inițiativă în pandemie – reduceri la Nextfit dacă dovedești că te-ai vaccinat anti-covid Dupa luni de așteptare, salile de sport s-au redeschis duminica la Timișoara. Rata de infectare cu coronavirus este in continua scadere, astfel ca acest moment așteptat de persoanele active a fost posibil. Reprezentanții Netfit incurajeaza vaccinarea anti-covid și ofera pana la sfarșitul lunii viitoare o reducere la abonamente celor care prezinta ceritificatul de imunizare. „Susținem […] Articolul Inițiativa in pandemie – reduceri la Nextfit daca dovedești ca te-ai vaccinat anti-covid a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Dominic Fritz i-a anunțat azi pe timișoreni ca s-a vaccinat cu Astra Zeneca pentru ca este un vaccin sigur și eficace. Primarul a mai transmis ca in județul Timiș și in Timișoara sunt mii de locuri libere pentru acest vaccin, astfel cine face azi rezervarea…

- RESITA – Asta este parerea primarului Ioan Popa, care desi a avut Covid si s-a vaccinat, continua sa poarte masca si sa-i indemne pe toti sa faca la fel! Intrebat de protestele care s-au derulat si mai urmeaza, inclusiv la Resita, primarul Ioan Popa a precizat ca le-a vazut: „Luni ne-au facut capul…

- Zeci de oameni au protestat la Timișoara fața de masurile anti-pandemie impuse de autoritațile statului. Unul dintre manifestanți a fost dus la secția de poliție pentru ca a refuzat sa poarte masca. Demonstrațiile au avut loc in ciuda carantinei. Oamenii au voie sa iasa din case decat pentru motive…

- In 28 februarie 2020, la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara ajungea primul bolnav de Covid-19, o femeie de 38 de ani din Timișoara. Medicii spun ca au avut „un an de coșmar”. Au ajutat peste 3.500 de bolnavi sa lupte cu boala și, in ciuda eforturilor depuse, 500 de pacienți au murit.

- Dr. Ionel Spatariu, Noni, cum il alintau apropiații, medic ginecolog, de la Clinica Odobescu din Timișoara, a decedat miercuri. Medicul avea 57 de ani și a ajuns la Spitalul „Victor Babeș” in urma cu o saptamana, dar se pare ca a fost mult prea tarziu. Potrivit directorului unitații sanitare, Cristian…

- Vaccinarea impotriva Covid-19 reprezinta una dintre cele mai bune modalitați pe care le avem acum la dispoziție pentru a putea incheia aceasta pandemie. Pe de alta parte, dupa ce ne vaccinam este nevoie sa pastram in continuare vigilența și sa menținem respectarea unor reguli pentru protejarea comunitații…

- Un batran in varsta de 97 de ani din Timișoara a reușit sa scape de coronavirus fara a fi necesara spitalizarea sa. Care este secretul barbatului. Cum a scapat de Covid fara spitalizare Un batran, pe numele sau Gheorghe Buba, din Timișoara a fost confirmat cu COVID-19 in urma cu aproximativ trei saptamani.…

- Octavian Jurma estimeaza, intr-o declaratie pentru un post TV, ca 60% din cazurile de Covid-19 din Bucuresti vor fi cu noua varianta de coronavirus, depistata initial in Marea Britanie, si asta pana in luna martie."E important sa se efectueze secventierea si in marile orase: Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca,…