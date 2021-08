Stiri pe aceeasi tema

- PSD va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu, pentru ca inscrierea acestuia in cursa pentru sefia PNL echivaleaza cu sustinerea “neconditionata” a presedintelui Klaus Iohannis pentru un “penal”, a anuntat, sambata, secretarul general al social-democratilor, Paul Stanescu. “Cu un condamnat…

Emil Turdean, inculpat intr-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Turda (are cel puțin unul, posibil mai multe!), se ține cu dinții de funcția deținuta in Biroul Politic...

- Cat a fost in Opoziție, USR-PLUS și-a construit imaginea in jurul inițiativei „Fara penali in funcții publice”, pentru care a strans peste un milion de semnaturi.Acum, USR-PLUS recunoaște ca Adrian Nastase nu mai poate fi incadrat in categoria „Fara penali in funcții publice”. Citește AICI cum a TRANSFORMAT…

- Daca n-ar fi de ras, ar fi de plans! Premierul Florin Cițu, cu o condamnare la activ in SUA, l-a asigurat pe Marian Ceaușescu , protestatarul de serviciu, ca susține in continuare „Fara penali in funcții publice”. Cițu a susținut o conferința de presa, marți noapte, la care a aparut și Marian Ceaușescu.…

- Liderii liberali se reunesc de la ora 10.30 la Palatul Parlamentului, acolo unde va avea loc o sedinta de Birou Politic National, cu scopul de a valida numirea lui Dan Vilceanu ca ministru al Finantelor.

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, luni, dupa sedinta coalitiei, ca il sustine pe premierul Florin Citu in ciuda infomatiilor aparute in presa potrivit carora a facut inchisoare in SUA timp de doua zile pentru ca a condus sub influenta alcoolului. Kelemen Hunor a declarat, luni, ca ceea ce s-a intamplat…

- „Daca guvernarea nu merge bine, vom avea probleme cu totii. Chestia aia cu penali, fara penali in functii publice, suna foarte bine. Eu acum cativa ani am spus: faceti cateva nuante. Spuneti ca cei care au furat, ca au fost prinsi in anumite situatii in functii publice, sa fie pedepsiti”, a declarat…

Un important lider al USR-PLUS Turda este cercetat penal de Parchetul de pe langa Judecatoria Turda. Inițial, procurorii au "rezolvat" cazul prin renunțarea la urmarirea penala, insa instanța a...