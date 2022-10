Stiri pe aceeasi tema

Cristina Rizea, deputata REPER de Constanța, a depus o inițiativa legislativa care ofera posibilitatea ambilor parinți de a beneficia simultan de concediu de creștere a copilului, insoțit de acordarea indemnizației de creștere a copilului la care aceștia au dreptul.

Incendiul izbucnit la mansarda sediului Arhiepiscopiei Tomisului din Constanta a fost lichidat in noaptea de sambata spre duminica, dar echipele de interventie au ramas acolo pentru a indeparta toate efectele negative. In urma incendiului, a ars mansarda pe aproximativ 800 de metri patrati, informeaza…

Echipa de handbal masculin Minaur Baia Mare este a treia romaneasca eliminata din turul I al European League, dupa CSM Constanta si Potaissa Turda.

Trei persoane au fost duse, luni, la audieri intr-un dosar referitor la comiterea unor infractiuni de tentativa la inselaciune si fals in declaratii pentru obtinerea unei indemnizatii de crestere a copilului, informeaza Politia Prahova.

Grupul BVB a obtinut un profit net de 3,32 milioane de lei in trimestrul II, in crestere de 6 ori comparativ cu T2 2021, iar profitul net individual al BVB a fost de 4,71 milioane de lei, in crestere de peste 3 ori fata de T2 2021, potrivit unui raport al BVB.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a recomandat soferilor ca, pentru evitarea aglomeratiei de pe DN 39 Mangalia - Constanta, soferii care se deplaseaza de pe litoral catre autostrada sa opteze pentru rute alternative.