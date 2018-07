Stiri pe aceeasi tema

- Șahul va fi introdus in școli ca o alternativa pentru elevii care sunt scutiți din motive medicale sa practice sportul. Hotararea a fost luata de ministrul educației, Valentin Popa. Federația Romana de Sah saluta aceasta inițiativa fara precedent in educație și anunța ca deja 2.500 de profesori de educație…

