Iniţiativa celor Trei Mări. Polonia sprijină decizia Germaniei Polonia sprijina decizia Germaniei de a se implica in Initiativa celor Trei Mari in calitate de stat partener, a declarat marti Krzysztof Szczerski, seful de cabinet al presedintelui polonez, relateaza agentia PAP. Oficialul polonez a adaugat ca 'este posibil ca Germania sa participe la viitorul summit al Initiativei din septembrie (de la Bucuresti), alaturi de reprezentanti ai Statelor Unite si ai presedintelui Comisiei Europene'. Totodata, seful de cabinet al presedintelui polonez si-a exprimat satisfactia ca Initiativa celor Trei Mari 'este perceputa pozitiv de partenerii straini'.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

