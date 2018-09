Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Initiativei celor Trei Mari poate fi inteles cel mai bine cu o harta in fata: spatiul celor 12 state care au aderat la demers apare ca o cale ce uneste Nordul cu Sudul batranului continent, retezand vesnica impartire intre Vest si Est.

- „Vom organiza Summit-ul pe datorie. Aici ne duce Guvernul de incompetenti, asa ca ne descurcam. Summit-ul se va organiza, in buna parte, pur si simplu pe datorie. Eu nu pot sa anulez un Summit pentru care ne-am luptat toti, si diplomatia romana, si eu, un Summit unde s-au facut invitatii de anul trecut",…

- Nu se pune niciun fel de problema cu finantarea activitatilor pe care Romania le va avea in cadrul presedintiei Consiliului Uniunii Europene, sustine ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Melescanu a vorbit, in conferinta de presa dedicata bilantului celor sase luni de mandat, si de faptul…

- 'Anuntul facut de ministrul Tudorel Toader nu face decat sa aduca in plus, din partea unei persoane care are autoritatea functiei ministeriale dar si autoritatea profesionala, in atentia noastra faptul ca actul de justitie in Romania a fost profund si grav viciat din cauza practicilor ilegale de…

- Saptamana Europeana a Roboticii se va desfasura anul acesta in Romania in cadrul unui parteneriat format din mai multe organizații din domeniul roboticii si al educației STEAM. In 2017 a fost organizata, pentru prima data la nivel național in Romania, Saptamana Europeana a Roboticii, un eveniment…

- Guvernul Romaniei a ales calea cea mai lunga pentru a implementa Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Mai exact, in loc sa dea o ordonanta de urgenta si sa rezolve problema repede, a ales sa dea o lege, care trebuie sa treaca prin Parlament…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca asteapta ca guvernul polonez sa reconsidere masurile de reforma din cadrul Curtii Supreme, dupa ce la inceputul acestei luni executivul comunitar a lansat o procedura de infringement in legatura cu noua lege privind Curtea Suprema, transmite agentia de presa PAP.…

- Suceava va sustine la Forumul Regiunilor – Initiativa celor Trei Mari, ce se va desfasura pe 3 iulie, la Jasionka-Polonia, realizarea rutei rapide Est-Carpatice, care sa lege Marea Baltica de Marea Neagra prin Siret si Suceava, a anuntat, luni presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur. ”Principalul…