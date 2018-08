Stiri pe aceeasi tema

- Polonia sprijina decizia Germaniei de a se implica in Initiativa celor Trei Mari in calitate de stat partener, a declarat marti Krzysztof Szczerski, seful de cabinet al presedintelui polonez, relateaza agentia PAP. Oficialul polonez a adaugat ca 'este posibil ca Germania sa participe la viitorul…

- Polonia si-a propus sa devina un hub energetic in Europa Centrala si de Est, a declarat marti presedintele polonez Andrzej Duda, cu ocazia unei vizite de stat in Australia si Noua Zeelanda, informeaza PAP. Andrzej Duda a subliniat ca Polonia lucreaza in prezent la diversificarea surselor de…

- In 2017, Romania a avut un pret de 0,03 euro al gazului calculat in kilowatt pe ora, cel mai mic din Uniunea Europeana, arata un raport publicat marti de Eurostat si citat de Mediafax.La polul opus se gasesc Suedia, care a platit 0,11 euro per kWh, Spania, Danemarca, Italia (toate trei cu…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov (CJI) și președinte al Comisiei de Cenzori a Partidului Mișcarea Populara (PMP), Petre Popeanga, a participat la Forumul reprezentanților țarilor Uniunii Europene membre ale proiectului „Inițiativa Trei Mari” (ITM), desfașurat, la inceputul lunii iulie, sub…

- În 2019 se prevede crearea Adunarii Parlamentare a „Inițiativei celor Trei Mari”, la care ar putea fi invitata Republica Moldova și Ucraina, transmite IPN cu referire la o știre „Ukrinform”. Informația a fost comunicata de catre mareșalul Seimului Poloniei…

- O prapastie demografica s-a cascat in Europa dupa caderea Cortinei de Fier, iar tarile din Europa de Est si-au pierdut un sfert din populatie, in timp ce soldul este pozitiv in Europa de Vest, potrivit unui studiu publicat vineri, care subliniaza impactul determinat al factorului migratiei, relateaza…

- Exprimat in euro, in semestrul doi al anului 2017, Romania a avut un pret de 3,1 euro per 100 kWh, cu putin sub jumatate din pretul mediu din UE (de 6,3 euro per 100 kWh), se arata intr-un raport al Eurostat. Alte state-membre cu preturi sub media europeana sunt Croatia si Ungaria (3,7 euro), Bulgaria…

