N. Dumitrescu Printre proiectele de hotarare care au fost discutate și aprobate saptamana trecuta in Consiliul Local Ploiești, se regasește și cel care a generat mai multe dezbateri și controverse in mod special intre ploieștenii care stau la bloc și au mașina. Este vorba despre regulamentul de inchiriere a parcarilor condominiale, aleșii ploieșteni luand decizia, prin vot, de suspendare a aplicarii acestuia, din cauza pandemiei. Decizia era previzibila de altfel, avand in vedere faptul ca, de cand acest document a fost aprobat, la sfarșitul anului 2019, inițiativa nu a fost pusa in practica din…