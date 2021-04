Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Necșulescu, jurnalistul despre care scriam ca a inițiat o campanie de strangere de fonduri pentru Chindia, fiind un fan Post-ul Razvan Necșulescu a finalizat campania de strangere de fonduri pentru Chindia, o acțiune personala și de suflet apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Organizatia Salvati Copiii Romania lanseaza un apel de strangere de fonduri in vederea achizitionarii unei ambulante pentru Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu", care sa fie folosita pentru transferul in conditii adecvate al micilor pacienti care necesita o interventie medicala.…

- O conducta de apa s-a spart ieri dimineata in curtea bisericii “Sfintii Imparati Constantin si Elena” din Barsesti. Mai multe locuinte din zona au fost inundate si doua masini au fost avariate de bolovanii care au sarit in aer din cauza presiunii ape...

- Care sunt cauzele violenței in familie, in Romania. Psiholog: Traumele din copilarie joaca un rol important In cursul dimineții de luni, o femeie din Targul Frumos a fost gasita in stare grava dupa ce a fost batuta și injughiata de catre propriul soț. Diana Cimpoeșu, coordonatorul UPU-SMURD Iași, a…

- Parintele Robert Nicolae de la Așezamantul „Sfinții Imparați Constantin și Elena” și „Sfantul Nectarie” din Pitești a vizitat miercuri Secția Nefrologie – stația de dializa și Oncologie Pediatrica, din cadrul spitalului bucureștean „Marie Curie”. Preotul a oferit mai multe daruri pentru pruncii…

- 'Prietenii Rosiei Montane" lanseaza sambata, cand se implinesc 1890 de ani de atestare documentara a localitatii miniere din Apuseni, campania de strangere de fonduri pentru restaurarea Lapidarium-ului de la Muzeul Mineritului, ce adaposteste vestigii romane, informeaza Agerpres. Initiativa…

- Un iesean a dovedit inalt spirit civic, anuntand politia cand a gasit peste 5.000 de euro la un bancomat. Astfel, la data de 02 ianuarie, domnul Radu (50 ani) din municipiul Iasi a mers la un bancomat de pe strada Cuza Voda pentru a retrage o suma de bani. A observat in fanta de eliberare a banilor…

- Mai mulți preoți și medici au explicat pentru Libertatea ca practica de „scufundare intreita” a copilului in cristelnița ii poate pune acestuia viața in pericol. Mai ales daca manevra nu este facuta cum trebuie, subliniaza chiar un prelat. Un caz similar cu cel al copilului care a murit luni noaptea,…