- Președintele Romaniei a promulgat joi, 13 iunie, inițiativa legislativa de modificare a Legii nr 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale, devenind Legea 184/2024, a informat deputatul social-democrat Corneliu Florin Buicu, vicepreședinte al Comisiei…

- (Material comandat de catre Partidul Național Liberal, filiala Mureș, articol publicat de SC Zi de Zi Events SRL, cod unic al mandatarului financiar 21240015) Post-ul Personalitați din domenii variate, susținere pentru Mara Toganel apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei…

- (Material comandat de catre Partidul Național Liberal, filiala Mureș, articol publicat de SC Zi de Zi Events SRL, cod unic al mandatarului financiar 21240015) Post-ul VIDEO: Mara Toganel (PNL), un om intre oameni, alaturi de iernuțeni apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul…

- (Material comandat de catre Partidul Național Liberal, filiala Mureș, articol publicat de SC Zi de Zi Events SRL, cod unic al mandatarului financiar 21240015) Post-ul VIDEO: Mara Toganel, un om intre oameni, la Sarmașu apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene.…

- Ziua Nationala Salvamont Romania a fost instituita pe 1 august. Senatul a adoptat, luni, in calitate de prima camera sesizata, propunerea legislativa prin care se instituie pe 1 august Ziua Nationala a Salvamont Romania. Potrivit propunerii initiate de un grup de parlamentari PNL si PSD, „Parlamentul,…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for legislativ decizional, un proiect de lege referitor la prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si alte substante susceptibile de a avea efecte psihoactive. Senatorul PSD Robert Cazanciuc considera ca adoptarea,…

- In cadrul conferinței de presa care a avut loc astazi, 26 aprilie 2024, conducerea PNL Mureș a anunțat ca Mara Toganel este candidatul Partidului Național Liberal la funcția de Președinte al Consiliului Județean Mureș."Intru in aceasta competiție electorala cu incredere și optimism. Intru in competiție…

- Mara Toganel, fost prefect al județului Mureș și fost consilier județean, se afla pe lista comuna PNL-PSD la alegerile Europarlamentare din 9 iunie. Propunerea a fost facuta de echipa PNL Mureș și agreata la nivel național, atat de Partidul Național Liberal, cat și de Partidul Social Democrat. Lista…