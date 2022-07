Stiri pe aceeasi tema

- Un preot din Iasi va organiza in perioada 19-21 august un festival al familiei, pe stadionul "Emil Alexandrescu", din dorinta de a ajuta peste 10.000 de copii sa mearga la scoala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un preot din Iasi va organiza in perioada 19-21 august un festival al familiei, pe stadionul ‘Emil Alexandrescu’, din dorinta de a ajuta peste 10.000 de copii sa mearga la scoala. Preotul Dan Damaschin, paroh la biserica din curtea Spitalului de Obstetrica si Ginecologie ‘Cuza Voda’, a declarat, pentru…

- Tinerii din Romania care iși doresc sa aiba copii primesc informații de ultim moment de la nivelul Guvernului, in privința programului social de creștere a natalitații. Mai exact, de la ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse din Executivul Ciuca, Gabriela Firea. Social-democrata vine,…

- La Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” din Timișoara, numarul pacienților care vin pentru evaluare Covid-19 este in creștere, prof. dr. Cristian Oancea, managerul unitații medicale, precizand ca ”vorbim de un inceput de val 6”. ”Vorbim de un inceput de val 6. Din fericire,…

- Spitalul de Recuperare Sanovil și-a marit gama de proceduri de tratament și vine cu nou tip de terapie: hidrokinetoterapia. Unul dintre beneficiile pe care le ofera apa este tocmai faptul ca greutatea corpului se reduce cu 70%, facilitandu-se astfel mișcarile. Spitalul de Recuperare Sanovil vine cu…

- Rata divorturilor in Romania s-a dublat in ultimele trei decenii. Pandemia a accentuat acest fenomen: in 2020 s-a inregistrat un divort la fiecare 3,5 casatorii, conform datelor Institutului National de Statistica. Astfel, Romania a ajuns de la 16% rata divorturilor in 1990 la 28,5% la finalul lui 2020,…

- Fara numar sau doar ceva simbolic sa se știe cine e nașul la nunțile și botezurile romanilor? Nu e prima data cand romanii ar primi bani pentru nunți și nașteri, dar de data acesta este cu dedicație de la șeful Guvernului. Premierul Nicolae Ciuca a anuntat demararea programului Family Start, prin care…

- Alocațiile de stat pentru sprijinirea familiei cu copii se vor dubla. Ce schimbari prevede noul proiect de lege Parlamentarii din Romania vor sa incurajeze natalitatea. Ținand cont de criza demografica prin care trece țara noastra, parlamentarii propun, printr-un proiect de lege pus marți in dezbaterea…