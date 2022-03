Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca anunta ca Romania a cheltuit pentru gestionarea crizei refugiatilor din Ucraina aproximativ 51 de milioane de lei, conform centralizarii facute impreuna cu institutiile implicate.

- Societatea de Stomatologie Estetica din Romania lansat o campanie de strangere de fonduri pentru sprijinirea materiala a refugiaților ucraineni, dar ofera și tratamente gratuite de urgența in caz de nevoie. Este vorba de mai multe clinici partenere din țara, printre care cele din Brașov și Cluj. Deocamdata…

- Brian Chesky, directorul executiv al platformei de inchirieri Airbnb, a anunțat vineri printr-o postare pe Twitter ca suspenda toate operațiunile din Rusia și Belarus ca urmare a invadarii Ucrainei de catre Rusia. In Rusia, mii de apartamente sunt inrolate pe Airbnb, scrie G4Media . In plus, el a spus…

- Pavilionul Expozitional din Constanta devine principalul centru de colectare a donatiilor din intregul judet anunta joi, 3 martie, Primaria Municipiului Constanta. Activitatea in cadrul pavilionului va fi reorganizata, astfel incat nimic sa nu afecteze campania de donatii, mai ales ca aici vor ajunge…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39% , 1.070 cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil din tara noastta.…

- Incepand de ieri, la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Satu Mare a debutat campania „Sange pentru Ucraina”. „Nu puteam ramane nepasatori la o asemenea solicitare. Chiar daca o parte dintre colegii noștri au donat in zilele trecute, la nivelul unitații s-au gasit voluntari care sa raspunda prezent…

- O familie de pensionari i-a impresionat, marti dimineata, pe cei de la Crucea Rosie din Sibiu, pentru ca au venit si si-au donat pensia ca sa ajute refugiatii din Ucraina, cei doi spunand ca...

- In weekend, in timp ce desfașurau acțiuni in trafic, colegii au observat o persoana care a oprit autoturismul pe DN2E85 și parea dezorientata, nu au stat pe ganduri și s-au indreptat catre mașina. Cu ajutorul unui participant la trafic care a facilitat dialogul, au ințeles repede ca șoferul este de…