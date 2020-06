Inima unui cor patriotic Cindva maestrul Eli raspundea la o intrebare: -„Cand va uitati in urma, dincolo de performanta in sine, dincolo de medalii si diplome, ce ramane?” Minunat este raspunsul Domniei sale: -„Raman cativa tineri care au pastrat calea muzicii si au devenit profesori in Japonia, Canada si Europa. Peste 50 de adolescenti care au fost membri ai corului au pastrat ca pasiune muzica si, cateodata, traiesc din ea, au inregistrat CD-uri sau canta in formatii. Dincolo de diplome si medalii raman bucuria de a canta si tot ceea ce au acumulat copiii pentru a reusi in viata. Si, nu in ultimul rand,corul „Vlastarele… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 11 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.182 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.283 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii…

- REȘIȚA – Pianistul, originar din Resita, si-a facut cadou de ziua lui prima inregistrare video, pe noul canal de You Tube, Cinematic Piano! Pianist concertist la Musikschulle Lahr, in Germania, Ionut Alexandru Hergane este nascut la Resita, in data de 24 mai 1990, iar la 30 de ani, pe care i-a implinit…

- Dumitru Farcas s a nascut la data de 12 mai 1938 , la Grosi, Maramures, Romania si a decedat la data de 7 august 2018, la Cluj Napoca, Romania, scrie wikipedia.org.A fost un taragotist roman de muzica populara.Face parte dintr o familie cu traditie muzicala; bunicul, tatal si cei doi frati mai mari…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16:30, in localitatea Nima. Din primele informații, o conducatoare auto in varsta de 64 de ani, din Dej, care circula pe un drum secundar, la ieșirea pe drumul principal nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autovehicul…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat pe26 aprile, statistica evoluției pandemiei de coronavirus din Romania, dinultimele 14 zile. Potrivit datelor, majoritatea oamenilor decedați aveau peste60 de ani și sufereau de cel puțin o comorbiditate. Pe 14 aprile in Romania erau inregistrate 6,879 de cazuri,…

- FIBA U17 Women’s Basketball World Cup 2020 este printre putinele competitii internationale de juniori care au ramas in calendarul FIBA, dupa ce intrecerile europene au fost anulate. Pana la decizia finala din luna mai, competitia din Romania (Cluj-Napoca), ramane programata in perioada 15-23 August…

- Un cutremur cu magnitudinea 2.5 a fost inregistrat, in Romania, judetul Bihor, la ora 02:28:43 ora locala a Romaniei , la adancimea de 5 km. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului epicentrul a fost localizat la coordonatele Lat 46.6309deg;N Long 22.1257deg;E.Cutremurul…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti ocupa primul loc in Romania si locul 201-300 in clasamentul '2020 Times Higher Education University Impact Rankings'. Academia de Studii Economice din Bucuresti este prezenta, pentru al doilea an consecutiv, in clasamentul Times Higher Education University…