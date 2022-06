Inima umană se poate repara singură. Descoperire de ultimă oră ce va revoluționa sănătatea! Corpurile noastre sunt destul de ingenioase cand vine vorba de auto-reparare, iar oamenii de știința au studiat in detaliu modurile in care inima se repara dupa un atac de cord (infarct miocardic). Aceștia spera sa gaseasca indicii care ar putea duce la tratamente mai bune pentru problemele cardiovasculare. Cum se poate repara singura inima umana […] The post Inima umana se poate repara singura. Descoperire de ultima ora ce va revoluționa sanatatea! appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

