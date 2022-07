Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 45 de ani, Armin van Buuren se afla printre cei mai de succes DJ ai lumii. Vine inca din 2003 in Romania, țara unde spune ca are „fani incredibili”. Intr-un interviu exclusiv pentru Libertatea, artistul a spus care e motivul pentru care se simte atat de legat de romani, dar și care sunt…

- Un program pentru prevenția secundara a bolilor cardiovasculare va fi implementat in Spitalul Județean și Spitalul de Recuperare din Cluj-Napoca, sub patronajul Universitații de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu”.

- Un cabinet veterinar din Cluj-Napoca are nevoie de ajutorul clujenilor. Mamica a zece cațeluși a murit la naștere, astfel reprezentanții cabinetului ii roaga pe clujeni sa-i ajute cu gasirea unor mamici surogate pentru puiuții acesteia. Fara ele, șansele de supraviețuire a nou-nascuților sunt minime. „Cei…

- Cunoscutul sculptor timișorean Szakats Bela a decedat, la 83 de ani. Nascut la Odorheiu Secuiesc, artistul a urmat facultatea la Cluj-Napoca și s-a stabilit la Timișoara in 1962, cand a inceput sa predea la Liceul de Arte Plastice. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, Filiala Timișoara,…

- De fiecare data cand avem pe cineva la mare departare de noi și ne dorim sa ii simțim aproape, o buna metoda este trimiterea unui pachet. Aici vorbim despre diferite obiecte care fac dorul sa treaca mai ușor. In cazul in care nu ai trimis inca nimic, e probabil dificil sa alegi un curier de incredere,…

- Fostul ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizari in cabinetul Citu, Ciprian Teleman, si-a anuntat, sambata, demisia din USR, dar asta nu inseamna ca va parasi scena politica. ”Dragi prieteni, va doresc mult succes in planurile pe care le aveti pentru Romania. Multumesc pentru ganduri, pentru…

- Ungaria investeste masiv in Ardeal. Budapesta trimite in Romania sute de milioane de euro, construieste gradinite, scoli si baze sportive moderne, renoveaza castele si promoveaza turismul in zone uitate de statul roman. Investitiile maghiare impart societatea in doua: sunt voci care sustin ca Ungaria…

- In aprilie, prețurile apartamentelor au crescut semnificativ in Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța și Iași. Timișoara este singurul oraș cu „o situație atipica in comparație cu evoluția naționala”. Indicele Imobiliare.ro a inregistrat o stagnare in jurul valorii de 1.450 euro/metru patrat util.