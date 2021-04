INIMA SPORTULUI. Talentul rătăcit în uitare Ilie Dragomir, considerat de mulți cel mai talentat și spectaculos boxer pe care l-a avut Romania, traiește la 64 de ani o batranețe complicata · Multiplul campion național și medaliat cu bronz european in 1979 iși duce zilele dintr-o pensie infima, intr-o casa minuscula și darapanata din Ferentari · Fostul sportiv sufera de degenerare neurologica, boala care ii afecteaza memoria pe termen scurt Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dragomir, considerat de mulți cel mai talentat și spectaculos boxer pe care l-a avut Romania, traiește la 64 de ani o batranețe complicata # Multiplul campion național și medaliat cu bronz european in 1979 iși duce zilele dintr-o pensie infima, intr-o casa minuscula și darapanata din Ferentari…

- Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat, chiar de Ziua Internaționala a Sportului, faptul ca spectatorii vor reveni pe stadioanele de fotbal. Astfel, meciurile de la Euro 2020, care vor avea loc la București, vor avea maxim 13.000 de fani in tribuna. Citește și: Florin Cițu: Comitet…

- Eduard Novak, 44 de ani, ministrul Sportului, a fost prezent duminica, 28 martie, la meciul Romania – Germania , din preliminariile Mondialului din 2002. In ziua in care i n Capitala au intrat in vigoare noi restricții antiepidemice , demnitarul s-a pozat in tribunele Arenei Naționale fara masca sanitara…

- O campanie de strangere de fonduri pentru familia tanarului tata roman din Doncaster care a murit dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce livra colete Amazon, a fost demarata de prietenii acestuia, potrivit www.examinerlive.co.uk Bogdan Chirița, de 21 de ani, care avea o fiica de trei luni, a murit…

- Noul subprefect de Galați este o tanara de doar 27 de ani. Andra Mihaela Costache, actual subprefect de Galați din partea Partidului Național Liberal (PNL), a fost cel mai tanar secretar de stat din Romania, in cadrul Ministerului Tineretului și Sportului condus la acea vreme de Ionuț Stroe. Anunțul…

- Fanii rugby-ului din Romania au protestat și astazi in fața stadionului „Arcul de Triumf”. Suporterii sunt in continuare nemulțumiți de faptul ca Ministerul Tineretului și Sportului administreaza arena, fiind de parere ca asta va afecta rugby-ul romanesc. Dupa ce pe 7 februarie a avut loc un alt protest,…

- Primarul Ioan Turc anunța, in ianuarie, susținerea lui Adrian Crișan pentru funcția de președinte al Agenției Naționale Anti-doping. Astazi, Biroul Politic Național al PNL l-a validat pe multiplul campion de tenis de masa in aceasta funcție. In luna ianuarie, primarul Ioan Turc a dezvaluit faptul ca…

- Jucatorii de rugby și susținatorii rugbyului romanesc sunt revoltați in aceste zile de intenția Ministerului Tineretului și Sportului de a deposeda rugbyul de Stadionul Arcul de Triumf din București. E total nedrept fața de rugby, fața de istoria rugbyului și fața de fanii rugbyului sa fie confiscat…