"Inima mea e sfâșiată": Vedetă șocată de moartea FULGERĂTOARE a prietenului său „Nu mi-a venit sa cred ca m-am trezit azi-de-dimineața, am aprins televizorul ca sa vad ce mai face epidemia de coronavirus și de fapt, am aflat ca prietenul și partenerul meu in muzica a decedat. Știu ca el este intr-un loc mai bun decat cel in care ne aflam noi astazi, dar sunt sigura ca el va vorbi cu Dumnezeu intr-un moment...

- Au trecut sase luni de cand Irina Pavlenco si-a pierdut mama. Constanta Pavlenco s-a stins din viata dupa ce a fost diagnosticata cu tumora pe creier, in urma unui accident vascular. In ziua in care s-a implinit jumatate de an de la cel mai dureros moment al vietii sale, "blonda de la Sweet Kiss" a…

- Fostul capitan al naționalei de fotbal a Romaniei, Gheorghe Hagi, a postat, duminica seara, un mesaj de condoleanțe dupa moartea legendarului baschetbalist Kobe Bryant, denumindu-l pe acesta "unul dintre cei mai mari din toate timpurile". Un mesaj asemanator a transmis și Nadia Comaneci, anunța MEDIAFAX."Cumplita…

- Victor Ponta a scris, pe contul sau de socializare, ca ii este imposibil sa accepte ideea ca jurnalista cristina Țopescu a incetat din viața."Imi este inca imposibil sa accept ideea ca am pierdut-o cu toții pe Cristina Țopescu / un om de o inteligența și un caracter cu adevarat de excepție!Dumnezeu…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda Vasiliu a postat un mesaj dureros pe contul sau de Facebook dupa moartea cunoscutei jurnaliste Cristina Țopescu.Magda Vasiliu și-a amintit de perioada foarte grea prin care a trecut din cauza bolii baiețelului ei, amintind ca imediat dupa ce s-a aflat despre…

- Victor Costache, ministrul Sanatații, a transmis un mesaj, prin intermediul unui comunicat de presa, in care vorbește despre dispariția Cristinei Țopescu, care a fost angajata a ministerului.Cristina Țopescu a fost angaja a Ministerului Sanatații din luna noiembrie a anului trecut. Era consilier al…

- Moartea jurnalistei Cristina Țopescu a indurerat foarte multa lume. Pe internet au fost transmise o mulțime de mesaje de condoleanțe.Paula Seliung: " Draga de tine... Cat aș fi vrut sa mai stai...Cat aș fi vrut sa iți mai spun cat te admir, ce exemplu de suflet minunat ești, pentru lumea asta. Cat aș…

- Nick Gordon a murit in Florida, in urma unei supradoze de Anul Nou. Avea 30 de ani. Decesul fostului iubit al lui Bobbi Kristina Brown, fiica lui Whitnew Houston, a fost confirmat de jack Walker, fratele lui Nick: "Suntem devastatați de dispariția minunatului meu frate. A lasat un gol imens in sufletul…