INHGA: ​Debitul fluviului Dunarea la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va creste in urmatoarele zile

- Debitul fluviului Dunarea la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va creste in urmatoarele zile pana la valoarea de 7.000 metri cubi de secunda (mc/s), situandu-se peste media multianuala a lunii decembrie (5.200 mc/s), arata prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA),…

- Debitul fluviului Dunarea la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va creste in urmatoarele trei zile pana la valoarea de 7.200 metri cubi de secunda (mc/s), apoi va fi in scadere pana la 6.800 mc/s, dar se va situa peste media multianuala a lunii decembrie (5.200 mc/s), arata datele Institutului National…

- Debitul maxim al fluviului Dunarea se va situa peste mediile multianuale in lunile decembrie 2022 si ianuarie 2023, in timp ce in februarie 2023 va fi sub medie, potrivit prognozei pe trei luni realizata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor INHGA .In perioada analizata, regimul…

- Debitul maxim al fluviului Dunarea se va situa peste mediile multianuale in lunile decembrie 2022 si ianuarie 2023, in timp ce in februarie 2023 va fi sub medie, potrivit prognozei pe trei luni realizata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Fii la curent cu…

- Debitul fluviului Dunarea la intrarea in tara va fi in crestere pana la valoarea de 3.900 metri cubi de secunda mc s , dar se mentine sub media multianuala a lunii noiembrie, de 4.650 mc s, arata prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor INHGA , valabila pana in data de 26…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara, in sectiunea Bazias, este marți de 2400 mc/s, fiind sub media multianuala a lunii noiembrie (4650 mc/s)). Conform prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA), debitul va ajunge pe 14 noiembrie in jurul valorii de 2500 mc/s.…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara sectiunea Bazias va fi relativ stationar in urmatoarele zile, in jurul valorii de 2.400 metri cubi pe secunda mc s , apoi in usoara crestere, pana la 2.500 mc s, situandu se sub media multianuala a lunii noiembrie, de 4.650 mc s, potrivit prognozei Institutului National…

- Debitul fluviului Dunarea la intrarea in tara va ajunge pana la finele saptamanii viitoare la 4.700 metri cubi de secunda (mc/s), dar se mentine peste media multianuala a lunii octombrie, de 3.850 mc/s, arata prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), valabila pana…