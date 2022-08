INHGA: Debitul Dunării scade la 1.950 mc/s pe parcursul săptămânii viitoare Debitul fluviului Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va ajunge la 1.950 metri cubi pe secunda (mc/s) pe parcursul saptamanii viitoare, cu 2.350 mc/s sub media multianuala a lunii august (4.300 mc/s), potrivit prognozei realizate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), valabila pana la 13 august 2022. „Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in prima zi stationar, scade la valoarea de 2.000 mc/s in urmatoarele doua zile, apoi in scadere pana la valoarea de 1.950 mc/s unde ramane stationar pana la sfarsitul intervalului, situandu-se sub media… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

