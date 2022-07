Debitul fluviului Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere pe parcursul saptamanii viitoare pana la valoarea de 2.150 metri cubi pe secunda (mc/s), situandu-se mult sub media multianuala a lunii iulie (5.350 mc/s), arata prognoza realizata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), valabila pana pe 23 iulie 2022. In aval de Portile de Fier debitele vor fi in general in scadere, exceptand prima zi ale intervalului de prognoza, cand vor fi in usoara crestere pe sectorul Zimnicea – Giurgiu. Pentru raurile din tara, prognoza de specialitate arata ca,…