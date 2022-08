INHGA: Debitul Dunării, în scădere până la 1.800 mc/s pe parcursul săptămânii viitoare Debitul fluviului Dunarea la intrarea in tara va fi in scadere pana la 1.800 metri cubi pe secunda (mc/s) pe parcursul saptamanii viitoare, de peste doua ori mai mic decat media multianuala a lunii august (4.300 mc/s), potrivit prognozei realizate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), valabila pana la 20 august 2022. „Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere usoara in prima zi a intervalului de prognoza, pana la valoarea de 1.850 mc/s, apoi relativ stationar pe toata durata intervalului in jurul valorilor de 1.850 – 1.800 mc/s, situandu-se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Debitul fluviului Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va ajunge la 1.950 metri cubi pe secunda (mc/s) pe parcursul saptamanii viitoare, cu 2.350 mc/s sub media multianuala a lunii august (4.300 mc/s), potrivit prognozei realizate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va ajunge la 1.950 metri cubi pe secunda (mc/s) pe parcursul saptamanii viitoare, cu 2.350 mc/s sub media multianuala a lunii august (4.300 mc/s), potrivit prognozei realizate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA),…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi stationar in prima parte a saptamanii viitoare, la valoarea de 1.850 metri cubi pe secunda (mc/s), apoi in crestere usoara pana la 2.050 mc/s la sfarsitul intervalului, situandu-se sub mediile multianuale ale lunilor iulie (5.350 mc/s) si…

- Administratia Nationala „Apele Romane” (ANAR) informeaza ca echipele sale, alaturi de reprezentantii Hidroelectrica, fac eforturi in gestionarea volumelor de apa din principalele 40 de lacuri de acumulare in directia atenuarii pe cat posibil a tendintei de scadere a rezervei de apa. Rezerva de apa in…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a anuntat ca debitul Dunarii la intrarea in tara, sectiunea Bazias, va fi in scadere, precizand ca in privinta gradului de umplere a barajelor acesta este putin peste 77%, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pe sectiunea Bazias a fluviului debitul va fi in scadere pe parcursul saptamanii viitoare pana la valoarea de 2.150 metri cubi pe secunda (mc/s), sub media multianuala a lunii iulie, de 5.350 mc/s, arata prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), valabila pana pe 23…

- Debitul fluviului Dunarii la intrarea in tara sectiunea Bazias va fi in scadere pe parcursul saptamanii viitoare pana la valoarea de 2.150 metri cubi pe secunda mc s , situandu se mult sub media multianuala a lunii iulie 5.350 mc s , arata prognoza realizata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara sectiunea Bazias va fi in scadere usoara pe parcursul saptamanii viitoare pana la valoarea de 4.200 metri cubi pe secunda mc s , situandu se sub media multianuala a lunii mai, de 7.250 mc s , conform prognozei saptamanale realizate de Institutul National de Hidrologie…