INHGA: Debitul Dunării creşte în următoarele zile la 4.700 mc/s, peste media lunii septembrie Debitul fluviului Dunarea la intrarea in tara va fi in crestere in urmatoarele zile pana la valoarea de 4.700 metri cubi pe secunda (mc/s), situandu-se peste media multianuala a lunii septembrie (3.800 mc/s), arata prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), valabila pana in data de 1 octombrie 2022. “Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in crestere in primele trei zile ale intervalului pana la valoarea de 4.700 mc/s, stationar in urmatoarea zi, apoi in scadere pana la valoarea de 4.400 mc/s, situandu-se peste media multianuala a lunii septembrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile crescute si au spus cuvantul in judetul Constanta. La Oltina, canalul a secat. Dupa cum puteti vedea in sectiunea Galerie foto a materialului unele barci au ramas blocate in noroi. In luna august 2022, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse intre 30 50 din mediile multianuale…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana la miezul noptii in 19 bazine hidrografice. Conform hidrologilor, in intervalul orar 12:00 – 00:00, vor fi scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, noi atentionari Cod galben si Cod portocaliu de inundatii, valabile pana miercuri la miezul noptii, pe rauri din 25 de bazine hidrografice. Potrivit hidrologilor, in intervalul 23 august, ora 12:00 – 24 august, ora 12:00,…

- Ținand cont de prognoza meteo pe urmatoarele 48 de ore, ca urmare a precipitațiilor anunțate, Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare hidrologica potrivit careia se pot produce scurgeri importante de ape pe versanți, torenți, paraie,

- Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), miercuri, in intervalul orar 12:00-20:00, se vor institui restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drum national din judetele: Teleorman, Dambovita,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis sambata o atentionare Cod galben de inundatii pe rauri din 20 de bazine hidrografice, valabil pana duminica dimineața, la ora 9:00. Bazinele afectate sunt: Viseu, Iza, Somes, Crasna, Barcau, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul…

- Potrivit ultimului raport al ASF, in medie, un iesean achita la Pilonul II 252 de lei lunar. Judetul nostru este pe locul V in tara in functie de acest indicator. Judetul Iasi se afla pe locul 5 la nivel national dupa contributia lunara medie la Fondul de pensii administrate privat - Pilonul II, reiese…

- Politistii si procurorii Capitalei pun in aplicare, joi, 48 de mandate de perchezitie domiciliara, 80 de mandate de aducere si 32 de ordonante de ridicare inscrisuri la adrese din Bucuresti si judetele Ilfov, Teleorman, Constanta, Tulcea, Olt, Prahova, Dambovita, Sibiu, Brasov, Valcea, Vrancea si Gorj,…