Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor INHGA a emis astazi o atentionare cod galben de scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice…

- Debitele raurilor vor creste in cursul acestei saptamani din cauza precipitatiilor prognozate, anunta Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Debitele raurilor vor fi in general in crestere datorita precipitatiilor prognozate, in timp ce debitul Dunarii se va situa sub media multianuala a lunii iulie, conform prognozei Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, valabila in perioada 23 - 29 iulie 2018.

- Debitul fluviului Dunarea va fi in crestere in perioada urmatoare, urmand sa ajunga la 5.100 mc/s, dar valoarea se va situa sub media multianuala a lunii iulie, arata prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).

- Debitul maxim al fluviului Dunarea, pe sectorul Bazias, se va situa in general sub mediile multianuale valabile pentru urmatoarele trei luni. Exceptia se inregistreaza la nivelul lunii iulie, cand valoarea maxima specificata este de 5.500 mc/s, fata de o medie anuala de 5.350 mc/s, reiese din prognoza…

- Debitele raurilor vor fi, in general, in crestere datorita precipitatiilor prognozate, in timp ce debitul Dunarii se va situa cu aproximativ 1.800 -2.000 mc/s sub media multianuala a lunii iunie, conform prognozei Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, valabila in perioada 3 -…

- Debitele raurilor din Maramures, Crisana si Banat vor fi in urma precipitatiilor serioase prognozate in urmatoarele zile, in timp ce debitul Dunarii se va situa cu aproximativ 1.800 -2.000 mc/s sub media multianuala a lunii iunie, conform prognozei Institutului National de Hidrologie si Gospodarire…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor INHGA a emis, astazi, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila in urmatoarele sase ore pe raurile mici din judetul Constanta.Potrivit INHGA, pana la ora 18:00, se vor produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide…