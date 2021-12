Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INGHA) a emis, duminica, o noua avertizare Cod portocaliu de fenomene hidrologice valabila pentru cursuri de apa care traverseaza judetele Prahova, Brasov, Covasna si Buzau. Totodata, o avertizare hidroologica Cod galben vizeaza bazinele hidrografice…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații, care anunța „Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de inundatii, ce vizeaza pana luni la ora pranzului noua bazine hidrografice. Potrivit hidrologilor, in intervalul 11 decembrie, ora 18:00 – 13 decembrie, ora 12:00, vor fi scurgeri importante…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara va creste in urmatoarele zile pana la valoarea de 5.200 de metri cubi pe secunda (mc/s), dar ramane in continuare sub media multianuala a lunii decembrie, conform prognozei realizate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). "Debitul…

- In luna decembrie 2021 regimul hidrologic se va situa in general la valori cuprinse intre 50 80 din mediile multianuale lunare, mai mici 30 50 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Somes, Crasna, Barcau, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Cerna, Desnatui, Jiu mijlociu si inferior,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de viituri si depasiri ale Cotelor de inundatie, valabila in orele urmatoare in trei bazine hidrografice.Astfel, pana la ora 14:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate…

- Debitul maxim al fluviului Dunarea se va situa sub mediile multianuale ale lunilor octombrie, noiembrie si decembrie, in timp ce regimul hidrologic pe raurile interioare va fi, in general, la valori cuprinse intre 30% si 80% din mediile lunare, dar si sub 30% pe unele rauri din tara, releva analiza…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere in urmatoarele zile pana la valoarea de 2.700 metri cubi/secunda (mc/s), situandu-se sub media lunara multianuala a lunii octombrie (3.850 mc/s), conform prognozei realizate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire…