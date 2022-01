Hidrologii au emis miercuri, o avertizare cod portocaliu de viituri valabila pana joi, la pranz, pe raurile Tisa si Tur și respectiv o atentionare cod galben de inundatii, care vizeaza sase bazine hidrografice. Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor INHGA, in intervalul 5 ianuarie, ora 18:00 – 6 ianuarie, ora 12:00, va fi […] The post INHGA: Alerta de viituri in mai multe județe din țara. Cod portocaliu in nord-vest appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .