Stiri pe aceeasi tema

- "Mi-e putin greu sa-mi regasesc echilibrul", a marturisit miercuri Christina Koch, astronauta americana care a doborat recordul pentru cea mai lunga sedere continua in spatiu a unei femei, referindu-se la cele 328 de zile petrecute in imponderabilitate, in cadrul unei conferinte de presa sustinute…

- Premierul Thailandei a anuntat ca 26 de persoane au fost ucise in urma atacului comis de un militar in nord-estul tarii. Bilantul initial era de 20 de victime. Atacatorul a fost impuscat de fortele de ordine, relateaza...

- Echipajul unui avion al companiei American Airlines care zbura de la Houston la Dallas, Texas, a fost nevoit sa scoata din aeronava un barbat care a starnit panica printre pasageri, deoarece purta masca de gaze

- Un incident șocant s-a petrecut in Pasul Prislop, la 5 kilometri de localitatea Borșa. Polițiștii din zona au fost sesizați, prin apel la numarul de urgența 112, ca o persoana a impușcat un caine. ACTUALIZARE. Polițiștii din Maramureș s-au razgandit. Barbatul care a impușcat cainele este acum cercetat…

- Un incident socant s a petrecut, astazi, in Pasul Prislop.Politistii din zona au fost sesizati, prin apel la numarul de urgenta 112, ca o persoana a impuscat un caine. "Politistii din Borsa s au deplasat azi de urgenta in Pasul Prislop, dupa ce la ora 14.24 au fost sesizati prin SNUAU 112 despre faptul…

- Dupa doi ani si jumatate de antrenament la NASA, unsprezece americani si doi canadieni s-au alaturat vineri echipei de astronauti calificati pentru a efectua zboruri catre Statia Spatiala Internationala si, eventual, intr-o buna zi pe Luna sau Marte, relateaza AFP. "Acesti astronauti ar putea merge…

- Cel putin in Texas, unde un barbat a impuscat un frizer pentru ca nu i-a placut cum l-a tuns pe fiul sau de 13 ani. S-a intamplat intr-o suburbie a orasului Houston. Frizerul a fost impuscat de 3 ori si este acum spitalizat in stare grava. Dupa incident, atacatorul s-a suit in masina cu fiul si a plecat.…

- Vestul Salbatic este un taram ramas doar in ficțiune, dar metodele prin care se rezolvau neințelegerile din societate sunt inca vii, potrivit stirile TVRCel puțin in Texas, unde un barbat a impușcat un frizer pentru ca nu i-a placut cum l-a tuns pe fiul sau de 13 ani. S-a intamplat intr-o…