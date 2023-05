Stiri pe aceeasi tema

- Moldova este acoperita de zapada, iar primavara pare sa fi fost invinsa de iarna intr-un razboi neiertator. Zapada s-a adunat sub forma de nameți și a ajuns sa aiba o inalțime de un metru, iar acum codul roșu de ninsori și viscol lovește cu putere zonele Iași și Botoșani. Bilanțul este unul sumbru:…

- Interval de valabilitate: 05 aprilie, ora 10 – 08 aprilie, ora 10 Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, predominant ninsori, intensificari ale vantului Zone afectate: conform textului Vremea va fi deosebit de rece, iar temperaturile vor fi cu 8…12 grade sub mediile multianuale. In jumatatea de nord…

- Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Suceava al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) efectueaza, miercuri, 64 de perchezitii in judetele Botosani, Suceava si Iasi, intr-un dosar ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate celor de coruptie, comise in…

- Datele statistice provizorii ale Programului National de Prevenire, Supraveghere si Control al Tuberculozei, prezentate astazi la Institutul „Marius Nasta” din Capitala, indica o crestere „majora” in 2022 fata de anul anterior, fiind inregistrate 8.824 de cazuri fata de 7.618 cazuri in 2021.Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta, vineri, ca, in cursul anului 2022, numarul de infractiuni sesizate si de contraventii aplicate, precum si cantitatea de deseuri si de substante periculoase confiscate au inregistrat o crestere semnificativa fata de anii 2021 si 2020. ”In anul 2022, structurile MAI,…

- Georgeta și Dumitru Silion, soț și soție, realizeaza miniaturi din argila care intruchipeaza personaje reale ori generice. Au tot mai mulți clienți care le cer papuși personalizate, așa ca au modelat pana acum cam toate categoriile profesionale. Georgeta Silion, in varsta de 65 de ani, și soțul ei,…

- Jurnalistii ZDI au facut un clip socant zilele trecute, in zona Vladeni. Sinele de cale ferata trec printr-o curba, iar buloanele care ar trebui sa lege strans metalul de traversele din lemn fie se invart in gol, fie sunt desurubate. Este curios cum circula trenul in acest mod, dar sigur garniturile…