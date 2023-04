Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul statului se trezeste la realitate. Incasarile in plus din energie, inflatie sau esalonarea darilor in pandemie expira si se vad in venituri. Incasarile statului din impozitul pe profit au scazut in februarie cu aproape 27%, iar cresterea din incasari din TVA a fost de 4%, sub inflatia de 15%,…

- Mulți romani au simțit efectele economice actuale: au crescut ROBOR, IRCC și Euribor. Practic, au crescut ratele romanilor cu credite la banci. Problema faptului ca banii sunt mai scumpi se simte și la Stat, care se imprumuta tot mai mult pentru a plati datoriile anterioare. Practic acea refinanțare…

- Guvernul a aprobat bugetul Administrației Fondului de Mediu si a alocat 2 miliarde de lei pentru programul Casa Verde, prin care romanii iși pot instala panouri fotovoltaice cu sprijin de la stat.

- In ultima saptamana, incasarile Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridica la peste 726,9 milioane de lei, iar de la inceputul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 5,8 miliarde lei, fiind atestata o creștere de 18,2 % fața de incasarile din intervalul corespondent al…

- Guvernul a aprobat memorandumul prin care va solicita 90% din profiturile pe 2022 ale companiilor din subordine. Pot fi insa exceptii „in cazuri temeinic justificate“, care au probabil legatura cu planurile de investitii ale companiilor respective. Reactia a fost pozitiva joi la BVB, potrivit ZF.…

- Compania de Salubritate Campia Turzii a acumulat datorii la bugetul statului de aproape 1 milion de lei, conform datelor valabile la data de 31.12.2022, publicate de ANAF. Mai precis, totalul datoriilor se ridica la 963.575 lei. 746.850 lei sunt obligații fiscale principale restante, iar 216.725 lei…

- Medicamentele imunologice (agenti folositi pentru producerea imunitatii active, precum unele vaccinuri), altele decat cele incluse in programele de sanatate publica finantate de Ministerul Sanatatii sau care se administreaza altor segmente populationale, vor fi incluse in lista medicamentelor compensate…

- Potrivit lui Boloș, 4 milioane de beneficiari si un miliard de euro este bugetul alocat acestei scheme nationale de ajutor pentru plata ajutorului de energie. El a mai anuntat ca incepand cu data de 15 februarie va avea loc transferul banilor de la Ministerul Investtitiilor la Posta Romana pentru a…