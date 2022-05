Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș a alocat din bugetul pentru 2022 aproape 9 milioane de lei pentru reparații și construcții noi la Spitalul Județean Timișoara. 2 milioane de lei au fost alocați pentru reamenajarea Clinicii de Urologie și ATI Transplant Renal, lucrarea urmand sa fie recepționata in curand.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vizitat astazi Secția ATI Arși a SCJU Craiova, ocazie cu care aceasta a fost inaugurata. Rafila a fost insoțit de managerul SCJU Craiova – Eugen Georgescu, de primarul orașului – Lia Olguța Vasilescu și de președintele CJ Dolj – Cosmin Vasile. Ministrul a vizitat…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, 5 aprilie, un proiect de lege care prevede ca perioada in care o persoana fizica autorizata desfasoara activitati economice va constitui vechime in munca sau in specialitate, cu conditia sa fi achitat contributiile, taxele si impozitele legale.S-au inregistrat…

- Continua lucrarile incluse in proiectul mai amplu de „Reabilitare și modernizare a secției A.T.I. și Blocului Operator pentru Transplant”. In valoare de 10.837.681,98 de lei, investiția continua in aceasta perioada cu renovarea completa a secției ATI. Proiectul a inclus și un bloc operator complet nou,…

- Doi copii de 11 și 17 ani au primit o șansa la o viața normala in urma transplanturilor de rinichi realizate luni, 21 februarie, in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”. Intervențiile chirurgicale au fost posibile in urma prelevarii de organe care a avut loc in…

- Doi copii a caror viata depindea de dializa au primit sansa la o copilarie normala de la un baiat de doi ani, aflat in moarte cerebrala. Dublul transplant de rinichi s-a facut la Spitalul „Parhon" din Iasi. Doi copii de 11 si 17 ani au primit o sansa la o viata normala in urma transplanturilor de rinichi…